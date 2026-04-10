1500 гривень для українців: скільки пенсіонерів вже отримали виплати на картки

Понад 9 млн українських пенсіонерів вже отримали на свої банківські картки 1500 гривень весняної соціальної допомоги.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.

"Якщо ми кажемо про найбільш вразливі категорії населення, про пенсіонерів, про внутрішньопереміщених осіб, то у нас є і діє відповідна програма. Програма підтримки 1500 гривень", - зазначила Свириденко.

За її словами, станом на зараз 9 млн пенсіонерів вже отримали на свої картки відповідну допомогу.

Хто має право на допомогу

Одноразова виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення. До переліку отримувачів увійшли:

пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.

Допомога нараховується за умови, що загальний розмір щомісячних виплат особи (разом із усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.

Водночас державну підтримку отримають певні категорії громадян незалежно від рівня їхнього доходу. Йдеться про: