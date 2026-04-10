ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

1500 гривен для украинцев: сколько пенсионеров уже получили выплаты на карточки

12:59 10.04.2026 Пт
2 мин
Получить 1500 гривен можно на карту, или в "Укрпочте"
aimg Константин Широкун
1500 гривен для украинцев: сколько пенсионеров уже получили выплаты на карточки Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Более 9 млн украинских пенсионеров уже получили на свои банковские карты 1500 гривен весенней социальной помощи.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

Читайте также: Выплата 1500 гривен с 8 апреля: кто получит деньги автоматически и кому принесет почтальон

"Если мы говорим о наиболее уязвимых категориях населения, о пенсионерах, о внутренне перемещенных лицах, то у нас есть и действует соответствующая программа. Программа поддержки 1500 гривен", - отметила Свириденко.

По ее словам, по состоянию на сейчас 9 млн пенсионеров уже получили на свои карточки соответствующую помощь.

Кто имеет право на помощь

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

  • пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;
  • малообеспеченные и многодетные семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:

  • лицах, принимавших непосредственное участие в защите Украины;
  • членах семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;
  • участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Что надо знать о выплате 1500 гривен

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске разовой денежной помощи для украинцев с 1 апреля 2026 года.

Мы писали, что государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства будут поступать автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", без необходимости обращаться в учреждения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко Пенсии в Украине Выплаты
Новости
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой