У Дніпропетровській області ввели екстрені відключення світла: де ще є обмеження
У суботу, 17 жовтня, у Дніпропетровській області запровадили екстрені відключення світла. Також обмеження є і в інших регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати людей у своєму каналі.
Також зазначимо, що з 17:04 в Сумській області діють графіки аварійних відключень. В АТ "Сумиобленерго" поінформували, що 1 та 2 черги споживачі знеструмлені.
Окрім того, о 17:29 в "Укренерго" теж написали, що в окремих областях України застосовано аварійні відключення світла.
Зокрема, у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.
"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла
Нагадаємо, вчора, у п'ятницю, 17 жовтня, в Україні продовжилися дії графіків погодинних відключень електроенергії.
В "Укренерго" попереджали, що застосування графіків стосуватиметься побутових споживачів, якщо ситуація не зміниться. Графіки діяли з 07:00 до 22:00.
Однак вчора вранці в компанії заявили, що ввели аварійні графіки відключення світла в Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і частково Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі.