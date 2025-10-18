ua en ru
По 15 "Шахедов" в одну точку. Как изменилась тактика ударов по энергетике Украины

Украина, Суббота 18 октября 2025 18:51
По 15 "Шахедов" в одну точку. Как изменилась тактика ударов по энергетике Украины Фото: РФ систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Украины (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Оксана Тесленко

Российские войска продолжают совершенствовать технологии применения ударных беспилотников и меняют тактику воздушных атак по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegram.

По его словам, Украина входит в зимний период под постоянными атаками российских войск. Ежедневно фиксируются удары по электростанциям, подстанциям, а также газовым и водным объектам.

В последнее время враг прицельно бьет по транспортной инфраструктуре, в частности по железнодорожным направлениям.

"Несмотря на это в течение последнего года объем работ по усилению защиты критических объектов превысили показатели всех предыдущих лет. В частности, работы проведены на 22 объектах", - рассказал Кулеба.

Атаки дронов по энергетике Украины

По словам Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики, а также принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Отметим из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов в нескольких областях по распоряжению "Укрэнерго" введены аварийные отключения света.

