По 15 "Шахедов" в одну точку. Как изменилась тактика ударов по энергетике Украины
Российские войска продолжают совершенствовать технологии применения ударных беспилотников и меняют тактику воздушных атак по энергетике Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegram.
По его словам, Украина входит в зимний период под постоянными атаками российских войск. Ежедневно фиксируются удары по электростанциям, подстанциям, а также газовым и водным объектам.
В последнее время враг прицельно бьет по транспортной инфраструктуре, в частности по железнодорожным направлениям.
"Несмотря на это в течение последнего года объем работ по усилению защиты критических объектов превысили показатели всех предыдущих лет. В частности, работы проведены на 22 объектах", - рассказал Кулеба.
Атаки дронов по энергетике Украины
По словам Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.
"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, сегодня Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики, а также принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.
Отметим из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов в нескольких областях по распоряжению "Укрэнерго" введены аварийные отключения света.