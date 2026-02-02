FPV-дрони стають зброєю злочинців: в Україні готують жорсткі правила для безпілотників

Кількість злочинів із використанням дронів в Україні стрімко зростає - від контрабанди та фейкових мінувань до вимагань і замахів на вбивство. Саме тому влада готує нові правила контролю за їх польотами, які передбачають обов’язкову реєстрацію та ідентифікацію операторів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Чому контроль за БпЛА стає необхідним

За словами Вигівського, кількість злочинів із використанням дронів зростає, а їх наслідки стають дедалі тяжчими.

"Якщо із застосуванням дрона буде пошкоджено майно чи завдано тілесні ушкодження людям, за це має бути адміністративна і кримінальна відповідальність. А такі факти є", - наголосив він.

У 2022–2024 роках БпЛА переважно використовували для контрабанди, доставки заборонених предметів у СІЗО та колонії або для фейкових мінувань. Нині ж фіксують вимагання, залякування бойовими дронами та навіть замахи на вбивство.

Які повноваження вже має поліція

Голова Нацполіції нагадав, що ще у 2023 році правоохоронцям надали право:

запобігати та припиняти порушення правил використання повітряного простору;

перехоплювати сигнали дистанційного керування БпЛА;

пошкоджувати або знищувати дрони та їх складові у разі загрози.

"Наше ключове завдання - забезпечення публічної безпеки і протидія злочинності", -підкреслив Вигівський.

Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт, підтриманий комітетом Ради, пропонує:

обов’язкову реєстрацію БпЛА;

внесення дронів до Державного реєстру повітряних суден;

облік у підрозділах Національної поліції;

ідентифікацію операторів дронів;

вимоги до документів, що дають право на польоти.

Також передбачено:

адміністративну відповідальність - за використання незареєстрованих БпЛА, польоти без документів або в стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність - якщо порушення призвели до шкоди людям або значних матеріальних збитків.

Чому це важливо для післявоєнного періоду

За словами Вигівського, лише в Силах оборони України налічується понад сто тисяч людей, які професійно керують дронами, і з часом кримінальні угруповання можуть намагатися їх залучати.

"FPV-дрон - це найпростіший інструмент для злочинців, щоб знищити людину або пошкодити майно. Ми маємо знати, хто і яким дроном керує", - зазначив він.

Очільник Нацполіції наголосив, що дрони залишаться частиною повсякденного життя, тож їх використання має бути контрольованим і безпечним.