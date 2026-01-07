На 15 років "присів" агент Росії, який коригував атаки на аеродроми ЗСУ

За даними слідства, 31-річного безробітного громадянина України завербувало Головне управління генштабу РФ (колишнє ГРУ). Поплічник окупантів коригував ракетні удари по аеродромах Збройних сил України в Хмельницькій області.

Одними з пріоритетних цілей для ворога були аеродроми, де розташувалися бойові вертольоти ЗСУ. Для відстеження базування літаків та гелікоптерів агент ворога облаштував у власному будинку "спостережний пункт" - домоволодіння знаходилося поблизу режимного об'єкта. Також агент РФ встановив на даху відеокамеру з віддаленим доступом, до якої мали доступ його "куратори".

Росіяни планували через цю схему відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних терактів. Але схема "накрилася" у березні 2025 року, коли поплічника ворога затримала СБУ.

Під час обшуків у агента росіян вилучили смартфон та відеокамеру із доказами роботи на російських окупантів. За матеріалами, які зібрали слідчі СБУ, суд визнав українця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років тюрми із конфіскацією майна.