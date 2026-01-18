UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 18 січня, збережеться морозна погода, до - 15°. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15° морозу, на півдні країни та Закарпатті 1-6° морозу.

Погода у Києві

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 10-15° морозу, у Києву 12-14° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві