RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 18 января, сохранится морозная погода, до - 15°. На дорогах местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 10-15° мороза, на юге страны и Закарпатье 1-6° мороза.

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 10-15° мороза, по Киеву 12-14° мороза.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.

Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве