До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 18 січня, збережеться морозна погода, до - 15°. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

