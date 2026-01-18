ua en ru
Нд, 18 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Неділя 18 січня 2026 07:00
UA EN RU
До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 18 січня, збережеться морозна погода, до - 15°. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15° морозу, на півдні країни та Закарпатті 1-6° морозу.

До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 10-15° морозу, у Києву 12-14° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу