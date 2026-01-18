До - 15, місцями ожедедиця: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 18 січня, збережеться морозна погода, до - 15°. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 10-15° морозу, на півдні країни та Закарпатті 1-6° морозу.
Погода у Києві
У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 10-15° морозу, у Києву 12-14° морозу.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.
Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.