До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 18 января, сохранится морозная погода, до - 15°. На дорогах местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололед.

