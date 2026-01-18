ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня

Воскресенье 18 января 2026 07:00
UA EN RU
До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 18 января, сохранится морозная погода, до - 15°. На дорогах местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 10-15° мороза, на юге страны и Закарпатье 1-6° мороза.

До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 10-15° мороза, по Киеву 12-14° мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.

Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа