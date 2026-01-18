До - 15, местами гололед: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 18 января, сохранится морозная погода, до - 15°. На дорогах местами гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 10-15° мороза, на юге страны и Закарпатье 1-6° мороза.
Погода в Киеве
В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 10-15° мороза, по Киеву 12-14° мороза.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.
Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.