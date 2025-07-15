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15 липня - День Української Державності: що святкуємо і чому це важливо

Вівторок 15 липня 2025 06:25
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15 липня - День Української Державності: що святкуємо і чому це важливо Сьогодні День Української Державності (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

15 липня українці відзначають День Української Державності - свято, яке утверджує наше коріння, спадкоємність і незламне прагнення до свободи. Це не просто пам’ятна дата, а меседж усьому світу: українська нація існує понад тисячу років і має глибоке історичне право на власну державу.

РБК-Україна розповідає більше про свято і цікаві факти про День Української Державності.

День Української Державності: звідки бере початок це свято?

День Української Державності бере свій початок з Указу Президента України від 24 серпня 2021 року. Ініціатором встановлення цього свята став президент Володимир Зеленський, який оголосив про це під час урочистостей до 30-річчя Незалежності України.

Свято офіційно затверджене для вшанування тяглості українського державотворення - від княжих часів до сучасної незалежної України. Його мета - підкреслити, що українська державність має не 30, а понад тисячу років історії, яка починається ще з епохи Київської Русі.

Дата 15 липня була обрана невипадково: вона збігається з днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого (за новим церковним календарем). Саме Володимир у 988 році здійснив Хрещення Русі, чим визначив цивілізаційний вибір - інтеграцію в європейський християнський світ. Це рішення стало фундаментом для формування не лише духовної, а й політичної та культурної ідентичності Русі, а згодом - України.

15 липня - День Української Державності: що святкуємо і чому це важливо

Українці відзначають 15 липня День Української Державності (фото: Getty Images)

Цікаві факти та сенси свята

Українське державотворення - це історія не одного століття і не однієї епохи. Київська Русь стала могутнім політичним і духовним центром Східної Європи, але нею все не обмежується. Галицько-Волинське князівство, що виникло на уламках Києва, гідно продовжило традиції Русі. А згодом - Українська козацька держава (Гетьманщина) стала унікальним феноменом на мапі тодішньої Європи: із демократичними інститутами, дипломатією, армією та самоврядністю.

У XX столітті відлуння державницьких традицій ми чуємо в боротьбі УНР, ЗУНР і Карпатської України. Так, ці утворення були недовготривалими, але сам факт їхнього виникнення в найтяжчих умовах - яскраве свідчення стійкого прагнення українців до незалежності.

15 липня - це не просто дата. Це символ історичної безперервності, зв’язку поколінь, боротьби та спадковості ідей. Це відповідь тим, хто намагається вкрасти нашу історію і переписати наше коріння. Ми - не тимчасові мешканці на цій землі, а нація з глибоким корінням, власною тяглістю, традицією і баченням майбутнього.

У час повномасштабної війни це свято набуває ще глибшого сенсу. Ми щодня доводимо, що українці готові захищати свою державу - не лише деклараціями, а реальними діями, самопожертвою, сміливістю і єдністю. Державність - це не тільки Конституція і кордони. Це - внутрішня здатність народу бути собою, відстоювати своє і не здаватися.

Це свято - щит і вакцина проти так званого "руского міра". Ми твердо заявляємо: Русь - це Україна. Саме українці є спадкоємцями Київської Русі, а не її північно-східні сусіди, які століттями намагалися присвоїти нашу спадщину.

І нарешті - Хрещення Русі у 988 році стало першим цивілізаційним вибором на користь Європи. Князь Володимир, обравши християнство, інтегрував Русь у європейський культурний і політичний простір. Сьогодні, продовжуючи цей курс, ми ще раз підтверджуємо свою належність до європейської родини народів: вільних, рівноправних і гідних.

15 липня - День Української Державності: що святкуємо і чому це важливо

15 липня відзначається також день Хрещення Русі-України (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чому це свято важливе саме зараз?

Бо воно говорить про головне: українці не з’явилися у 1991 році, і наша державність - не кон’юнктурний проєкт.

Ми - нація з глибокими коренями, яка пройшла шлях крізь віки, окупації, відродження і війну, і яка не просто вижила - а утвердилась.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Постанова №292-VII "Про встановлення Дня українських миротворців", Вікіпедія.

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