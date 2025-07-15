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15 июля - День Украинской Государственности: что празднуем и почему это важно

Вторник 15 июля 2025 06:25
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15 июля - День Украинской Государственности: что празднуем и почему это важно Сегодня День Украинской Государственности (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

15 июля украинцы отмечают День Украинской Государственности - праздник, который утверждает наши корни, преемственность и несокрушимое стремление к свободе. Это не просто памятная дата, а месседж всему миру: украинская нация существует более тысячи лет и имеет глубокое историческое право на собственное государство.

РБК-Украина рассказывает больше о празднике и интересные факты о Дне Украинской Государственности.

День Украинской Государственности: откуда берет начало этот праздник?

День Украинской Государственности берет свое начало с Указа Президента Украины от 24 августа 2021 года. Инициатором установления этого праздника стал президент Владимир Зеленский, который объявил об этом во время торжеств к 30-летию Независимости Украины.

Праздник официально утвержден для чествования преемственности украинского государства - от княжеских времен до современной независимой Украины. Его цель - подчеркнуть, что украинская государственность имеет не 30, а более тысячи лет истории, которая начинается еще с эпохи Киевской Руси.

Дата 15 июля была выбрана неслучайно: она совпадает с днем чествования святого равноапостольного князя Владимира Великого (по новому церковному календарю). Именно Владимир в 988 году совершил Крещение Руси, чем определил цивилизационный выбор - интеграцию в европейский христианский мир. Это решение стало фундаментом для формирования не только духовной, но и политической и культурной идентичности Руси, а впоследствии - Украины.

15 июля - День Украинской Государственности: что празднуем и почему это важно

Украинцы отмечают 15 июля День Украинской Государственности (фото: Getty Images)

Интересные факты и смыслы праздника

Украинское государство - это история не одного века и не одной эпохи. Киевская Русь стала могущественным политическим и духовным центром Восточной Европы, но ею все не ограничивается. Галицко-Волынское княжество, возникшее на обломках Киева, достойно продолжило традиции Руси. А впоследствии - Украинское казацкое государство (Гетманщина) стало уникальным феноменом на карте тогдашней Европы: с демократическими институтами, дипломатией, армией и самоуправлением.

В XX веке эхо государственных традиций мы слышим в борьбе УНР, ЗУНР и Карпатской Украины. Да, эти образования были недолговременными, но сам факт их возникновения в тяжелейших условиях - яркое свидетельство стойкого стремления украинцев к независимости.

15 июля - это не просто дата. Это символ исторической непрерывности, связи поколений, борьбы и преемственности идей. Это ответ тем, кто пытается украсть нашу историю и переписать наши корни. Мы - не временные жители на этой земле, а нация с глубокими корнями, собственной преемственностью, традицией и видением будущего.

Во время полномасштабной войны этот праздник приобретает еще более глубокий смысл. Мы ежедневно доказываем, что украинцы готовы защищать свое государство - не только декларациями, а реальными действиями, самопожертвованием, смелостью и единством. Государственность - это не только Конституция и границы. Это - внутренняя способность народа быть собой, отстаивать свое и не сдаваться.

Этот праздник - щит и вакцина против так называемого "русского мира". Мы твердо заявляем: Русь - это Украина. Именно украинцы являются наследниками Киевской Руси, а не ее северо-восточные соседи, которые веками пытались присвоить наше наследие.

И наконец - Крещение Руси в 988 году стало первым цивилизационным выбором в пользу Европы. Князь Владимир, выбрав христианство, интегрировал Русь в европейское культурное и политическое пространство. Сегодня, продолжая этот курс, мы еще раз подтверждаем свою принадлежность к европейской семье народов: свободных, равноправных и достойных.

15 июля - День Украинской Государственности: что празднуем и почему это важно

15 июля отмечается также день Крещения Руси-Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Почему этот праздник важен именно сейчас?

Потому что он говорит о главном: украинцы не появились в 1991 году, и наша государственность - не конъюнктурный проект.

Мы - нация с глубокими корнями, которая прошла путь сквозь века, оккупации, возрождение и войну, и которая не просто выжила - а утвердилась.

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При написании материала использовались следующие источники: Постановление №292-VII "Об установлении Дня украинских миротворцев", Википедия.

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