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До 15 лет тюрьмы: в Украине будут судить подполковника СБУ из-за нападения на пограничников

Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут судить подполковника СБУ, который в июле текущего года, вместе с другим офицером совершил нападение на пограничный наряд. Ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-сслужбу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В результате нападения двое сотрудников пограничной службы получили легкие телесные повреждения.

"Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Оружие пограничников злоумышленники оставили на месте совершения преступления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что один из задержанных - лейтенант СБУ признал свою вину. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком до 3 лет. В частности, его лишили воинского звания.

Другому же нападавшему - подполковнику СБУ грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности нападения на прикорднонникив Украины.

В частности, РБК-Украина писало, что одному из нападавших - лейтенту СБУ вынесли приговор.

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Служба безопасности УкраиныГосударственная пограничная служба