RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До 15 років в'язниці: в Україні судитимуть підполковника СБУ через напад на прикордонників

Автор: Сергій Пишкін

В Україні судитимуть підполковника ЗСУ, який в липні поточного року, разом з іншим офіцером здійснив напад на прикордонний наряд. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Внаслідок нападу двоє співробітників прикордонної служби отримали легкі тілесні ушкодження.

"Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Зброю прикордонників зловмисники залишили на місці вчинення злочину", - пише пресслужба.

Зазначається, що один із затриманих - лейтенант СБУ визнав свою вину. Його було засуджено до 5 років позбавлення волі й звільнено від відбування покарання з випробувальним строком до 3 років. Зокрема, його позбавили військового звання.

Іншому ж нападнику - підполковнику СБУ загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці нападу на прикорднонників України.

Зокрема, РБк-Україна писало, що одному з нападників - лейтенту СБУ винесли вирок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниГосударственная пограничная служба