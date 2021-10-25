До 15 років в'язниці: в Україні судитимуть підполковника СБУ через напад на прикордонників

Внаслідок нападу двоє співробітників прикордонної служби отримали легкі тілесні ушкодження.

"Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Зброю прикордонників зловмисники залишили на місці вчинення злочину", - пише пресслужба.

Зазначається, що один із затриманих - лейтенант СБУ визнав свою вину. Його було засуджено до 5 років позбавлення волі й звільнено від відбування покарання з випробувальним строком до 3 років. Зокрема, його позбавили військового звання.

Іншому ж нападнику - підполковнику СБУ загрожує до 15 років ув’язнення.