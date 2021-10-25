До 15 років в'язниці: в Україні судитимуть підполковника СБУ через напад на прикордонників

В Україні судитимуть підполковника ЗСУ, який в липні поточного року, разом з іншим офіцером здійснив напад на прикордонний наряд. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Внаслідок нападу двоє співробітників прикордонної служби отримали легкі тілесні ушкодження.
"Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Зброю прикордонників зловмисники залишили на місці вчинення злочину", - пише пресслужба.
Зазначається, що один із затриманих - лейтенант СБУ визнав свою вину. Його було засуджено до 5 років позбавлення волі й звільнено від відбування покарання з випробувальним строком до 3 років. Зокрема, його позбавили військового звання.
Іншому ж нападнику - підполковнику СБУ загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці нападу на прикорднонників України.
Зокрема, РБк-Україна писало, що одному з нападників - лейтенту СБУ винесли вирок.