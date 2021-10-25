До 15 лет тюрьмы: в Украине будут судить подполковника СБУ из-за нападения на пограничников

В Украине будут судить подполковника СБУ, который в июле текущего года, вместе с другим офицером совершил нападение на пограничный наряд . Ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-сслужбу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В результате нападения двое сотрудников пограничной службы получили легкие телесные повреждения.

"Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Оружие пограничников злоумышленники оставили на месте совершения преступления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что один из задержанных - лейтенант СБУ признал свою вину. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком до 3 лет. В частности, его лишили воинского звания.

Другому же нападавшему - подполковнику СБУ грозит до 15 лет заключения.