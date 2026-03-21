До +13, але майже без сонця: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 21.03.2026 Сб
1 хв
У яких регіонах чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 21 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень в Україні 8-13° тепла. В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура від 3° морозу до 2° тепла.


Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві 10-12° тепла.

Похолодання тимчасове

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про похолодання з дощами та мокрим снігом, пояснювали, як знизиться температура повітря, і застерігали, що через опади погіршиться видимість.

Водночас це похолодання тимчасове - вже з 23 березня в Україні почне відчутно теплішати.

