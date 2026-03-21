До +13, но почти без солнца: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 21 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южных областях днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем в Украине 8-13° тепла. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура от 3° мороза до 2° тепла.
facebook.com/UkrHMC
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.
Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве 10-12° тепла.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.
В то же время это похолодание временное - уже с 23 марта в Украине начнет ощутимо теплеть.