ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До 12 років ув'язнення за шахрайські кол-центри: Рада підтримала законопроєкт Зеленського

13:33 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
До 12 років ув'язнення за шахрайські кол-центри: Рада підтримала законопроєкт Зеленського Фото: "За" проголосували 270 нардепів (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

28 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про посилення відповідальності за участь в роботі шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВРУ.

Що важливо розуміти, йдеться про ухвалення закону № 16013, ініціатором якого є президент України Володимир Зеленський. Він був визначений главою державою як невідкладний.

Відомо, що це рішення підтримали 270 народних обранців. Цей документ передбачає захист банківських рахунків та коштів громадян від кібершахрайства.

Він удосконалює механізми протидії фінансовому шахрайству, зокрема запроваджує кримінальну відповідальність за передачу, одержання, придбання чи зберігання засобів доступу до банківських рахунків, електронних гаманців та "дроп-рахунків", які використовуються у злочинних схемах.

Що важливо розуміти, 12 років - це максимальне покарання за створення шахрайської групи та керівництво нею, а не автоматичний строк для кожного працівника кол-центру.

Конкретна відповідальність залежить від того, які саме дії вчинила людина та які обставини встановить слідство і суд.

Закон визначає електронно-комунікаційну шахрайську організовану групу як об'єднання трьох або більше осіб, які заздалегідь організувалися для систематичного заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Йдеться про злочинців, які діють за узгодженим планом із розподілом функцій. Для шахрайства можуть використовувати телефонний зв'язок, інтернет та інші електронні комунікації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 жовтня Верховна Рада ухвалила держбюджет-2027 в першому читанні.

Також ми розповідали про основні показники та рекордну кількість правок до документа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Верховна рада Кримінальна справа
Новини
Рада ухвалила держбюджет-2027 в першому читанні: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2027 в першому читанні: основні показники
Аналітика
Знижки в Києві та дефіцит у Львові: як енергокриза та ризики зими змінили ціни на оренду житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Знижки в Києві та дефіцит у Львові: як енергокриза та ризики зими змінили ціни на оренду житла