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До 12 лет заключения за мошеннические колл-центры: Рада поддержала законопроект Зеленского

13:33 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
До 12 лет заключения за мошеннические колл-центры: Рада поддержала законопроект Зеленского Фото: "За" проголосовали 270 народных депутатов (Getty Images)
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28 октября Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об усилении ответственности за участие в работе мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВРУ.

Важно понимать, что речь идет о принятии закона №16013, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский. Он определил этот законопроект как неотложный.

Известно, что соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов. Документ предусматривает защиту банковских счетов и средств граждан от кибермошенничества.

Он совершенствует механизмы противодействия финансовому мошенничеству. В частности, вводится уголовная ответственность за передачу, получение, приобретение или хранение средств доступа к банковским счетам, электронным кошелькам и "дроп-счетам", которые используются в преступных схемах.

Важно понимать, что 12 лет - это максимальный срок лишения свободы за создание мошеннической группы и руководство ею, а не автоматическое наказание для каждого сотрудника колл-центра.

Конкретная ответственность зависит от того, какие действия совершил человек и какие обстоятельства установят следствие и суд.

Закон определяет электронную коммуникационную мошенническую организованную группу как объединение трех или более лиц, заранее организовавшихся для систематического завладения чужим имуществом или получения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Речь идет об участниках схемы, которые действуют по согласованному плану с распределением функций. Для совершения мошенничества могут использоваться телефонная связь, интернет и другие электронные коммуникации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 28 октября Верховная Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении.

Также мы рассказывали об основных показателях и рекордном количестве поправок к документу.

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