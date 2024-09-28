12 країн, включаючи Китай і Бразилію, застерегли від погроз ядерною зброєю

12 країн, серед яких Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан, виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосуванням ядерної зброї. Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН у рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Заяву, крім Китаю, Бразилії, Туреччини і Казахстану, підписали Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Кенія, Замбія.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - йдеться у тексті документа.

Там також наголошується, що цивільна інфраструктура, "зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти", не повинні бути цілями воєнних операцій.

Підписанти заяви закликають до "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

Агентство зазначає, що Росія у тексті не згадується, але переконане, що застереження стосуються нещодавньої заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо змін у російську ядерну доктрину, які дозволяють застосування ЯО проти неядерних держав.

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