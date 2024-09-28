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12 країн, включаючи Китай і Бразилію, застерегли від погроз ядерною зброєю

Субота 28 вересня 2024 04:41
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12 країн, включаючи Китай і Бразилію, застерегли від погроз ядерною зброєю Фото: російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

12 країн, серед яких Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан, виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосуванням ядерної зброї. Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН у рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Заяву, крім Китаю, Бразилії, Туреччини і Казахстану, підписали Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Кенія, Замбія.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - йдеться у тексті документа.

Там також наголошується, що цивільна інфраструктура, "зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти", не повинні бути цілями воєнних операцій.

Підписанти заяви закликають до "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

Агентство зазначає, що Росія у тексті не згадується, але переконане, що застереження стосуються нещодавньої заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо змін у російську ядерну доктрину, які дозволяють застосування ЯО проти неядерних держав.

Нові ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, нещодавно Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні погрози Путіна "безвідповідальними".

Докладніше про те, що відомо про ядерні погрози Путіна та як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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