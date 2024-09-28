12 стран, включая Китай и Бразилию, предостерегли от угроз ядерным оружием

12 стран, среди которых Китай, Бразилия, Турция и Казахстан, выступили с совместным заявлением, в котором предостерегают от угроз применением ядерного оружия. Заявление было обнародовано в штаб-квартире ООН в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Заявление кроме Китая, Бразилии, Турции и Казахстана подписали Южная Африка, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Кения, Замбия.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического", - говорится в тексте документа.

Там также отмечается, что гражданская инфраструктура, "в частности, мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты", не должны быть целями военных операций.

Подписанты заявления призывают к "всеобъемлющему и длительному урегулированию сторонами конфликта посредством инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

Агентство отмечает, что Россия в тексте не упоминается, но убеждено, что оговорки касаются недавнего заявления российского диктатора Владимира Путина относительно изменений в российскую ядерную доктрину, разрешающих применение ЯО против неядерных государств.

Новые ядерные угрозы Путина