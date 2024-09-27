Угорщина доєднається до ініціативи "Друзі миру", яку започаткували Китай та Бразилія

Угорщина доєднається до платформи "Друзі миру", яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Budapest Times .

"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", - сказав Сійярто.

За його словами, країни Глобального Півдня заявляють, що "втомилися платити свою ціну за війну, яка відбувається за тисячі кілометрів від них". Вони також вважають, що країни Заходу лише загострюють російсько-українську війну, ухвалюючи рішення, "які погіршують ситуацію".

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку спільно розробляють Китай і Бразилія для просування їхнього плану щодо припинення війни в Україні.

За словами угорського міністра, до цієї ініціативи вже долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.