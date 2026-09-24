До 110 тысяч гривен: у кого больше всего выросли зарплаты с начала полномасштабной войны
Список наиболее востребованных специалистов и уровень оплаты их труда в Украине за последние четыре года заметно изменился. Значительно вырос спрос на рабочие профессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Какие вакансии стали наиболее оплачиваемыми
В августе 2022 года наибольшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам - 40 000 гривен.
В пятерку наиболее оплачиваемых также вошли:
- мастер по ремонту - 30 000 гривен;
- фасадник - 30 000 гривен;
- риелтор - 27 500 гривен;
- рихтовщик - 27 500 гривен.
Спустя четыре года зарплатная картина существенно изменилась. В августе 2026 года наиболее оплачиваемой стала вакансия руководителя отдела продаж - медианная зарплата составила 110 000 гривен.
В топ-5 также вошли:
- штукатур - 80 000 гривен;
- фасадник - 70 000 гривен;
- плиточник - 70 000 гривен;
- каменщик - 65 000 гривен.
Кого больше всего ищут работодатели
В августе 2022 года больше всего объявлений было для водителей - 4 468. Медианная зарплата по этой вакансии составляла 23 000 гривен.
Также работодатели активно искали:
- продавцов - 4 340 объявлений, 10 700 гривен;
- менеджеров по продажам - 2 319 объявлений, 16 500 гривен;
- швей и портных - 2 121 объявление, 15 000 гривен;
- поваров –- 2 120 объявлений, 12 500 гривен.
В августе 2026 года рейтинг возглавили продавцы - 9 306 объявлений. Их медианная зарплата выросла до 24 200 гривен.
На втором месте оказались водители - 8 331 объявление. Медианная зарплата для них за четыре года выросла до 40 тысяч гривен.
Далее в рейтинге:
- разнорабочие - 5 011 объявлений, 30 000 гривен;
- грузчики - 4 848 объявлений, 28 500 гривен;
- повара - 3 384 объявления, 29 250 гривен.
OLX Работа отмечает, что продавцы, водители и повара остаются среди профессий с наибольшим спросом. В 2026 году к пятерке наиболее востребованных добавились разнорабочие и грузчики.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине не хватает работников. Работодатели повышают зарплату, но это не всегда увеличивает количество желающих на вакансии. На выбор работы все больше влияют не только деньги, но и бронирование, гибкий график, условия труда и стабильность компании.
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