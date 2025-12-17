UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

За 11 місяців ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів для забезпечення вуглевидобутку

Фото: за 2025 рік ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів (energo.dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

За 11 місяців 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 8 нових прохідницьких комбайнів.

По це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"За одинадцять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 3 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них - вісім нових прохідницьких комбайнів, один шахтний вентилятор та десять електродвигунів українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 2,2 млн запчастин та комплектуючих.

"Працюємо усі на одну ціль - щоб пройти цю, вже четверту, воєнну зиму. Посилено працюють і українські машинобудівники, щоб підтримувати потреби українських шахт в обладнанні. А це наша стійкість, передусім, в опалювальний сезон", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Інвестиції ДТЕК у вуглевидобуток України

Нагадаємо, з початку 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,1 млрд грн.

Раніше також повідомлялося, що у січні-жовтні 2025 року машинобудівники ДТЕК виробили 7 прохідницьких комбайнів та близько 2 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб вони були готові до проходження опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККримінальна справа