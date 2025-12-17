За 11 місяців ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів для забезпечення вуглевидобутку

"За одинадцять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 3 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них - вісім нових прохідницьких комбайнів, один шахтний вентилятор та десять електродвигунів українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 2,2 млн запчастин та комплектуючих.

"Працюємо усі на одну ціль - щоб пройти цю, вже четверту, воєнну зиму. Посилено працюють і українські машинобудівники, щоб підтримувати потреби українських шахт в обладнанні. А це наша стійкість, передусім, в опалювальний сезон", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.