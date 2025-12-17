За 11 месяцев ДТЭК изготовил 8 проходческих комбайнов для обеспечения угледобычи

За 11 месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 8 новых проходческих комбайнов.
"За одиннадцать месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали более 3 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них восемь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и десять электродвигателей украинского производства", - говорится в сообщении.
Также машиностроители поддержали нужды шахтеров, изготовив более 2,2 млн запчастей и комплектующих.
"Работаем все на одну цель - чтобы пройти эту, уже четвертую, военную зиму. Усиленно работают и украинские машиностроители, чтобы поддерживать потребности украинских шахт в оборудовании. А это наша устойчивость, прежде всего, в отопительный сезон", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Напомним, с начала 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в поддержку украинской угледобычи 6,1 млрд грн.
Ранее также сообщалось, что в январе-октябре 2025 машиностроители ДТЭК изготовили 7 проходческих комбайнов и около 2 млн запчастей и комплектующих для шахтеров, чтобы они были готовы к прохождению отопительного сезона.