За 11 месяцев ДТЭК изготовил 8 проходческих комбайнов для обеспечения угледобычи

"За одиннадцать месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали более 3 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них восемь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и десять электродвигателей украинского производства", - говорится в сообщении.

Также машиностроители поддержали нужды шахтеров, изготовив более 2,2 млн запчастей и комплектующих.

"Работаем все на одну цель - чтобы пройти эту, уже четвертую, военную зиму. Усиленно работают и украинские машиностроители, чтобы поддерживать потребности украинских шахт в оборудовании. А это наша устойчивость, прежде всего, в отопительный сезон", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.