ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

За 11 місяців ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів для забезпечення вуглевидобутку

Середа 17 грудня 2025 13:07
UA EN RU
За 11 місяців ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів для забезпечення вуглевидобутку Фото: за 2025 рік ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів (energo.dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

За 11 місяців 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 8 нових прохідницьких комбайнів.

По це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"За одинадцять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 3 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них - вісім нових прохідницьких комбайнів, один шахтний вентилятор та десять електродвигунів українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 2,2 млн запчастин та комплектуючих.

"Працюємо усі на одну ціль - щоб пройти цю, вже четверту, воєнну зиму. Посилено працюють і українські машинобудівники, щоб підтримувати потреби українських шахт в обладнанні. А це наша стійкість, передусім, в опалювальний сезон", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Інвестиції ДТЕК у вуглевидобуток України

Нагадаємо, з початку 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,1 млрд грн.

Раніше також повідомлялося, що у січні-жовтні 2025 року машинобудівники ДТЕК виробили 7 прохідницьких комбайнів та близько 2 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб вони були готові до проходження опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Кримінальна справа
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі