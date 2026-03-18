11 країн звернулися до України за захистом від дронів: Київ очікує 4 кроки у відповідь

Понад 200 українських військових фахівців уже працюють у країнах Близького Сходу - захищають партнерів від іранських дронів. В обмін Київ очікує конкретних кроків від них.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив на брифінгу.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід уже направлено 201 українського військового фахівця.
За словами Тихого, вони працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті - допомагають захищати партнерів, зокрема США, від іранських "Шахедів". Ще 34 бійці готові до відправлення.
За словами Тихого, жодна інша держава у світі не має такого комплексного досвіду протидії іранським дронам.
Йдеться не лише про перехоплювачі. Це ціла система:
"На днях міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що 11 країн за ці тижні звернулися із запитами про таку підтримку до України", - сказав Тихий. Частина з них уже подякувала за практичну допомогу.
Речник МЗС окреслив чотири напрями, за якими Україна розраховує на взаємність від країн Близького Сходу:
"Очевидно, що захист неба і цивільної інфраструктури - це спільний виклик, і Україна виступає взаємовигідним партнером в цій сфері", - підсумував речник.
Разом з тим, Трамп заявив, що не потребує допомоги на Близькому Сході, назвавши Зеленського "останньою людиною", від якої він її прийняв би.
Тим часом західні ЗМІ писали про інтерес США до українських дронів-перехоплювачів для операцій у регіоні - через їхню низьку вартість у кілька тисяч доларів.
Ізраїльське видання Ynet писало, що прем'єр Біньямін Нетаньягу звернувся до Зеленського із запитом про переговори - на тлі українського досвіду боротьби з іранськими безпілотниками.