11 країн звернулися до України за захистом від дронів: Київ очікує 4 кроки у відповідь

Як Україна допомагає партнерам на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід уже направлено 201 українського військового фахівця.

За словами Тихого, вони працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті - допомагають захищати партнерів, зокрема США, від іранських "Шахедів". Ще 34 бійці готові до відправлення.

Чому саме Україна?

За словами Тихого, жодна інша держава у світі не має такого комплексного досвіду протидії іранським дронам.

Йдеться не лише про перехоплювачі. Це ціла система:

радари та командні пункти;

програмне забезпечення для ефективного перехоплення;

фахівці з реальним бойовим досвідом..

"На днях міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що 11 країн за ці тижні звернулися із запитами про таку підтримку до України", - сказав Тихий. Частина з них уже подякувала за практичну допомогу.

Що Київ очікує натомість

Речник МЗС окреслив чотири напрями, за якими Україна розраховує на взаємність від країн Близького Сходу:

Посилення політичної підтримки України.

Підтримка санкційної політики щодо Росії та Ірану.

Розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони.

Участь у відновленні України та інвестиційних проєктах.

"Очевидно, що захист неба і цивільної інфраструктури - це спільний виклик, і Україна виступає взаємовигідним партнером в цій сфері", - підсумував речник.