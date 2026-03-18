11 стран обратились к Украине за защитой от дронов: Киев ожидает 4 ответных шага

Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока - защищают партнеров от иранских дронов. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от них.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный специалист.
По словам Тихого, они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте - помогают защищать партнеров, в частности США, от иранских "Шахедов". Еще 34 бойца готовы к отправке.
По словам Тихого, ни одно другое государство в мире не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским дронам.
Речь идет не только о перехватчиках. Это целая система:
"На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросами о такой поддержке к Украине", - сказал Тихий. Часть из них уже поблагодарила за практическую помощь.
Спикер МИД очертил четыре направления, по которым Украина рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока:
"Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры - это общий вызов, и Украина выступает взаимовыгодным партнером в этой сфере", - подытожил спикер.
Вместе с тем, Трамп заявил, что не нуждается в помощи на Ближнем Востоке, назвав Зеленского "последним человеком", от которого он ее принял бы.
Тем временем западные СМИ писали об интересе США к украинским дронам-перехватчикам для операций в регионе - из-за их низкой стоимости в несколько тысяч долларов.
Израильское издание Ynet писало, что премьер Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о переговорах - на фоне украинского опыта борьбы с иранскими беспилотниками.