RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

11 стран обратились к Украине за защитой от дронов: Киев ожидает 4 ответных шага

15:39 18.03.2026 Ср
2 мин
Украина делится с партнерами уникальными знаниями в сфере ПВО и рассчитывает на взаимность
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий
Фото: украинские военные имеют уникальный опыт борьбы с "Шахедами" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока - защищают партнеров от иранских дронов. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от них.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге.

Как Украина помогает партнерам на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный специалист.

По словам Тихого, они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте - помогают защищать партнеров, в частности США, от иранских "Шахедов". Еще 34 бойца готовы к отправке.

Почему именно Украина?

По словам Тихого, ни одно другое государство в мире не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским дронам.

Речь идет не только о перехватчиках. Это целая система:

  • радары и командные пункты;
  • программное обеспечение для эффективного перехвата;
  • специалисты с реальным боевым опытом.

"На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросами о такой поддержке к Украине", - сказал Тихий. Часть из них уже поблагодарила за практическую помощь.

Что Киев ожидает взамен

Спикер МИД очертил четыре направления, по которым Украина рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока:

  • Усиление политической поддержки Украины.
  • Поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана.
  • Расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
  • Участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах.

"Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры - это общий вызов, и Украина выступает взаимовыгодным партнером в этой сфере", - подытожил спикер.

Вместе с тем, Трамп заявил, что не нуждается в помощи на Ближнем Востоке, назвав Зеленского "последним человеком", от которого он ее принял бы.

Тем временем западные СМИ писали об интересе США к украинским дронам-перехватчикам для операций в регионе - из-за их низкой стоимости в несколько тысяч долларов.

Израильское издание Ynet писало, что премьер Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о переговорах - на фоне украинского опыта борьбы с иранскими беспилотниками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
