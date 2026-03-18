11 стран обратились к Украине за защитой от дронов: Киев ожидает 4 ответных шага

Как Украина помогает партнерам на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный специалист.

По словам Тихого, они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте - помогают защищать партнеров, в частности США, от иранских "Шахедов". Еще 34 бойца готовы к отправке.

Почему именно Украина?

По словам Тихого, ни одно другое государство в мире не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским дронам.

Речь идет не только о перехватчиках. Это целая система:

радары и командные пункты;

программное обеспечение для эффективного перехвата;

специалисты с реальным боевым опытом.

"На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросами о такой поддержке к Украине", - сказал Тихий. Часть из них уже поблагодарила за практическую помощь.

Что Киев ожидает взамен

Спикер МИД очертил четыре направления, по которым Украина рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока:

Усиление политической поддержки Украины.

Поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана.

Расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах.

"Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры - это общий вызов, и Украина выступает взаимовыгодным партнером в этой сфере", - подытожил спикер.