До 11 годин без світла. Киянам показали графіки відключень на 1 січня

У перший день 2026 року Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Мешканці й гості столиці будуть без електрики протягом доби максимум до 11 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 1 січня (t.me/dtek_ua)

У четвер, 1 січня, світло у столиці відключатимуть наступним чином:

Відключення світла у Києві та області

Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

За словами керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

Зазначимо, у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.