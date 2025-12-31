До 11 годин без світла. Киянам показали графіки відключень на 1 січня
У перший день 2026 року Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Мешканці й гості столиці будуть без електрики протягом доби максимум до 11 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
У четвер, 1 січня, світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 16:30 до 22:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 1 січня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла у Києві та області
Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.
За словами керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.
Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.
Зазначимо, у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.