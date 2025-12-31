До 11 часов без света. Киевлянам показали графики отключений на 1 января

В первый день 2026 года в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Фото: графики отключений света для Киева на 1 января (t.me/dtek_ua)

В четверг, 1 января, свет в столице будут отключать следующим образом:

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

Отметим, в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.