До 11 часов без света. Киевлянам показали графики отключений на 1 января

Киев, Среда 31 декабря 2025 22:11
UA EN RU
До 11 часов без света. Киевлянам показали графики отключений на 1 января Фото: в Киеве 1 января будут выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В первый день 2026 года в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В четверг, 1 января, свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 12:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 16:30 до 22:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 1 января (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

Отметим, в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

