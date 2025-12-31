До 11 часов без света. Киевлянам показали графики отключений на 1 января
В первый день 2026 года в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 11 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В четверг, 1 января, свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 12:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 16:30 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 16:30 до 22:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 1 января (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Киеве и области
Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.
По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.
Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.
Отметим, в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.