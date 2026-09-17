ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

1000 доларів уже за 45 000 грн: курс валют у банках та обмінниках 17 вересня

09:50 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
1000 доларів уже за 45 000 грн: курс валют у банках та обмінниках 17 вересня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Курс долара та євро в Україні вранці 17 вересня відрізняється залежно від місця обміну. Долар в обмінниках продають по 44,85 грн, а євро – по 52,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у різних банках та за яким курсом вони купують валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 17 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,85 грн для продажу (+1 коп. до попереднього дня) та 44,72 грн для купівлі (-1 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (-5 коп.), а купують – по 51,70 грн (-14 коп.).

1000 доларів уже за 45 000 грн: курс валют у банках та обмінниках 17 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,80 грн (-5 коп.), а купує по 44,20 грн (-5 коп.). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (без змін), а купівлі – 44,35 грн (-5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,70 грн (-20 коп.), а продати банку – по 50,70 грн (-20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (-27 коп.), а купівлі – 50,84 грн (-42 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а купує по 44,50 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (без змін).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,90 грн (-5 коп.), а продати – по 51,30 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 52,05 грн (-5 коп.), а купівлі – 51,25 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а купує по 44,40 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,80 грн (без змін), а купують по 44,50 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 52,00 грн (без змін), а продати банку – по 51,30 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує по 44,43 грн (без змін). Євро продають по 51,80 грн (-19 коп.), а купують по 51,16 грн (-14 коп.).

1000 доларів уже за 45 000 грн: курс валют у банках та обмінниках 17 вересня

Фото: курс валют у банках 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні у ПУМБ за комерційним курсом та ПриватБанку у відділеннях – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн, Ощадбанк для карток – 44,99 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків пропонує Monobank – 51,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,81 грн, ПриватБанк у відділеннях – 51,70 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,90 грн, ПУМБ – 52,00 грн та Ощадбанк для карток – 52,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток, а також ПУМБ за комерційним курсом – по 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,35 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,20 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ – по 51,30 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,25 грн, Monobank – 51,16 грн, ПриватБанк для карток – 50,84 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,70 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 850 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 990 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 000 грн.
Читайте також: Яким буде курс долара та зарплати у 2027 році: у бюджет заклали нові цифри

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал
Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал
Аналітика
Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом