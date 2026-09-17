1000 доларів уже за 45 000 грн: курс валют у банках та обмінниках 17 вересня

Курс долара та євро в Україні вранці 17 вересня відрізняється залежно від місця обміну. Долар в обмінниках продають по 44,85 грн, а євро – по 52,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у різних банках та за яким курсом вони купують валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 17 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,85 грн для продажу (+1 коп. до попереднього дня) та 44,72 грн для купівлі (-1 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (-5 коп.), а купують – по 51,70 грн (-14 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,80 грн (-5 коп.), а купує по 44,20 грн (-5 коп.). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (без змін), а купівлі – 44,35 грн (-5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,70 грн (-20 коп.), а продати банку – по 50,70 грн (-20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (-27 коп.), а купівлі – 50,84 грн (-42 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а купує по 44,50 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (без змін).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,90 грн (-5 коп.), а продати – по 51,30 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 52,05 грн (-5 коп.), а купівлі – 51,25 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а купує по 44,40 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,80 грн (без змін), а купують по 44,50 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 52,00 грн (без змін), а продати банку – по 51,30 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує по 44,43 грн (без змін). Євро продають по 51,80 грн (-19 коп.), а купують по 51,16 грн (-14 коп.).

Фото: курс валют у банках 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні у ПУМБ за комерційним курсом та ПриватБанку у відділеннях – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн, Ощадбанк для карток – 44,99 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків пропонує Monobank – 51,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,81 грн, ПриватБанк у відділеннях – 51,70 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,90 грн, ПУМБ – 52,00 грн та Ощадбанк для карток – 52,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток, а також ПУМБ за комерційним курсом – по 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,35 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,20 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ – по 51,30 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,25 грн, Monobank – 51,16 грн, ПриватБанк для карток – 50,84 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,70 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні