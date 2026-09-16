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Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження

16:05 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження Фото: регулятор оновив ціни на валюту (Getty Images)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 17 вересня. Пара долар/євро продовжили дешевшати.

Які курси основних валют встановлено на завтра та як краще розподілити заощадження, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 17 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше. Курс євро знизився на 7 копійок – до 51,44 грн. 16 вересня офіційні курси становили 44,63 грн за долар та 51,51 грн за євро.

Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 вересня та як розподілити заощадження

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Як розподілити заощадження між гривнею та валютою

Як один із можливих підходів до розподілу заощаджень віцепрезидент асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов навів умовну модель: близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а решту розподілити між іноземними валютами. Водночас банкір наголосив, що таку пропорцію не варто сприймати як універсальну рекомендацію для всіх.

За словами Мамедова, вибір валюти варто пов’язувати з майбутніми витратами. Зокрема, якщо людина регулярно подорожує або має витрати в країнах Єврозони, частину заощаджень можна тримати в євро. Це дасть змогу уникати додаткових витрат на конвертацію.

Гривневі заощадження, особливо якщо йдеться про значні суми, банкір радить розглядати не лише з точки зору депозитів, а й ОВДП. При купівлі облігацій, за його словами, варто враховувати можливі банківські або брокерські комісії, а також вартість обслуговування рахунку.

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