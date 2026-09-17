1000 долларов уже за 45 000 грн: курс валют в банках и обменниках 17 сентября

Курс доллара и евро в Украине утром 17 сентября разнится в зависимости от места обмена. Доллар в обменниках продается по 44,85 грн, а евро – по 52,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в разных банках и по какому курсу они покупают валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 17 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,85 грн. для продажи (+1 коп. к предыдущему дню) и 44,72 грн. для покупки (-1 коп.).

Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 грн. (-5 коп.), а покупают – по 51,70 грн. (-14 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,80 грн. (-5 коп.), а покупает по 44,20 грн. (-5 коп.). Для карт курс продажи составляет 44,84 грн (без изменений), а покупки – 44,35 грн (-5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,70 грн. (-20 коп.), а продать банку – по 50,70 грн. (-20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,81 грн (-27 коп.), а покупки – 50,84 грн (-42 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а покупает по 44,50 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 44,99 грн (без изменений), а покупки – 44,50 грн (без изменений).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,90 грн (-5 коп.), а продать – по 51,30 грн (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 52,05 грн (-5 коп.), а покупки – 51,25 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (без изменений), а покупает по 44,40 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 44,80 грн (без изменений), а покупают по 44,50 грн (без изменений).

Наличный евро в ПУМБ можно купить по 52,00 грн (без изменений), а продать банку – по 51,30 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а покупает по 44,43 грн (без изменений). Евро продают по 51,80 грн. (-19 коп.), а покупают по 51,16 грн. (-14 коп.).

Фото: курс валют в банках 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Если покупать доллары, самый низкий курс продаж среди приведенных банковских предложений сегодня в ПУМБ по коммерческому курсу и ПриватБанка в отделениях – по 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн, Ощадбанк для карт – 44,99 грн и ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс продаж среди приведенных банков предлагает Monobank – 51,80 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,81 грн, ПриватБанк в отделениях – 51,70 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,90 грн, ПУМБ – 52,00 грн и Ощадбанк для карт – 52,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и для карт, а также ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,50 грн.

Далее следуют Monobank – 44,43 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,40 грн, ПриватБанк для карт – 44,35 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,20 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ – по 51,30 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,25 грн, Monobank – 51,16 грн, ПриватБанк для карт – 50,84 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,70 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня