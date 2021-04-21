До 100 тысяч гривен на три года: детали беспроцентной помощи на открытие бизнеса

Сообщается, что помощь предназначена безработным членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для открытия своего бизнеса. Помощь будет беспроцентной, но ее необходимо вернуть через три года.

Размер помощи составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении. То есть, на сегодня это 90 000 гривен, но с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен, и, соответственно, с января 2022 года по программе помощи для бизнеса смогут выделить до 97 500 гривен.

Согласно принятому порядку, для получения беспроцентной помощи нужно подать бизнес-план и в течение месяца зарегистрировать ФОП.

Фото: порядок предоставления беспроцентной помощи

Решению Кабмина предшествовал пилотный проект "Рука помощи", который реализовывался в 2017 - 2019 годах в Харьковской, Львовской и Полтавской областях и отдельных объединенных территориальных общинах Житомирской, Донецкой, Черниговской областей.

Во время пилотного проекта предпринимателями стали 237 малообеспеченных безработных и вынужденных переселенцев. За три года только 19 из них прекратили предпринимательскую деятельность, составляет всего 8%.

Сферы деятельности участников проекта - самые разнообразные: от автосервиса до изготовления мебели, одежды и обуви, от производства продуктов питания до лесного хозяйства и выполнения высотных работ.