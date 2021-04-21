До 100 тисяч гривень на три роки: деталі безвідсоткової допомоги на відкриття бізнесу

Повідомляється, що допомога призначена безробітним членам малозабезпечених сімей на придбання обладнання та матеріалів для відкриття свого бізнесу. Допомога буде безвідсотковою, але її треба повернути через три роки.

Розмір допомоги становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання. Тобто, на сьогодні це 90 000 гривень, але з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6 500 гривень, і, відповідно, з січня 2022 року за програмою допомоги для бізнесу зможуть виділити до 97 500 гривень.

Згідно з прийнятим порядком, для отримання безвідсоткової допомоги треба подати бізнес-план і протягом місяця зареєструвати ФОП.

Фото: порядок надання безвідсоткової допомоги

Рішенню Кабміну передував пілотний проект "Рука допомоги" , який реалізовувався у 2017-2019 роках у Харківській, Львівській та Полтавській областях та окремих об'єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької, Чернігівської областей.

Під час пілотного проекту підприємцями стали 237 малозабезпечених безробітних та вимушених переселенців. За три роки тільки 19 з них припинили підприємницьку діяльність, складає всього 8%.

Сфери діяльності учасників проекту - найрізноманітніші: від автосервісу до виготовлення меблів, одягу та взуття, від виробництва продуктів харчування до лісового господарства та виконання висотних робіт.