Украина запускает беспроцентные кредиты на открытие бизнеса. Заработают в 2022

Кабинет министров Украины запускает программу беспроцентных кредитов на открытие бизнеса . Их начнут выдавать с января 2022 года.

Об этом по итогам заседания правительства в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Граждане, желающие развивать собственное дело, но не имеют для этого необходимых ресурсов, смогут получить беспроцентную помощь на возвратной основе. Правительство ввело стимулирующие механизмы, которые призваны вернуть трудоспособных лиц из числа малообеспеченных семей на рынок труда", - отметил Шмыгаль.

По его словам, такой механизм должен заработать с января 2022 года. Финансовая помощь будет предоставляться на приобретение оборудования и материалов.