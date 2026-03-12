100 тисяч гривень, 90 днів відпустки і не тільки: які ще пільги мають воїни після полону
Україна продовжує повертати своїх захисників із російського полону - лише за минулий тиждень додому повернулися ще 500 військовослужбовців. Після звільнення держава гарантує воїнам грошову допомогу, медичну реабілітацію та низку соціальних пільг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Головне:
- Гроші: Звільнені отримують 100 000 грн одноразово та по 100 000 грн за кожен повний рік у полоні.
- Зарплата: Весь час перебування в неволі оплачується; 50% суми депонується і видається на руки після повернення.
- Відпустка: Гарантовано 90 днів оплачуваного відпочинку, з якого не можуть відкликати без згоди воїна.
- Служба: Кожен повернутий із полону має право на демобілізацію (звільнення зі служби) за власним бажанням.
- Відстрочка: Оформлюється через ЦНАП і може продовжуватися автоматично кожні 90 днів.
- Медицина: Повний пакет лікування, реабілітації та можливість виїзду на лікування за кордон.
Грошова допомога: виплати по 100 тисяч гривень
Звільнені захисники мають право на два типи державних виплат:
- Одноразова допомога: 100 000 гривень виплачується після встановлення факту полону. Заяву можна подати онлайн на сайтах Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро.
- Щорічна допомога: 100 000 гривень за кожен повний рік перебування в неволі. Якщо воїн ще в полоні, ці кошти можуть отримувати члени його родини.
Також за останнім місцем служби повністю зберігається грошове забезпечення (включаючи 100 тисяч винагороди).
З лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складали, 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.
Відпустка та право на звільнення
Кожен звільнений з полону має право на 90 днів оплачуваної відпустки.
- Відпустку не можна ділити на частини.
- Відкликати з неї можуть лише за згодою самого військового.
- З травня 2024 року воїни також мають право звільнитися зі служби за власним бажанням, незалежно від дати обміну.
Медичний пакет та реабілітація
Держава забезпечує повний цикл лікування: від первинного огляду та лабораторії до професійної психологічної допомоги. За наявності висновку ВЛК можливе лікування за кордоном. Крім того, з 2025 року всі захворювання та травми, отримані в полоні, прирівнюються до бойових.
Соціальний захист та пільги
Для звільнених захисників передбачено розширений пакет підтримки:
- Автоматичний статус УБД: дані вносяться до Реєстру впродовж 5 днів після завдання, статус присвоюється без заяв.
- Кредитні канікули: звільнення від штрафів на час полону та на 6 місяців після нього.
- Освіта та робота: ваучери на перекваліфікацію, збереження робочого місця (до 6 місяців) та підтримка у здобутті вищої освіти.
- Житло: право на першочергове забезпечення житлом.
Відстрочка від мобілізації
Оформити відстрочку можна через ЦНАП. Вона продовжується автоматично кожні 90 днів, якщо в системі (наприклад, у застосунку "Резерв+") вказано термін "до завершення мобілізації".
