100 тысяч гривен, 90 дней отпуска и не только: какие еще льготы имеют воины после плена
Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена - только за прошедшую неделю домой вернулись еще 500 военнослужащих. После освобождения государство гарантирует воинам денежную помощь, медицинскую реабилитацию и ряд социальных льгот.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Главное:
- Деньги: Освобожденные получают 100 000 грн единовременно и по 100 000 грн за каждый полный год в плену.
- Зарплата: Все время пребывания в неволе оплачивается; 50% суммы депонируется и выдается на руки после возвращения.
- Отпуск: Гарантировано 90 дней оплачиваемого отдыха, из которого не могут отозвать без согласия воина.
- Служба: Каждый вернувшийся из плена имеет право на демобилизацию (увольнение со службы) по собственному желанию.
- Отсрочка: Оформляется через ЦНАП и может продлеваться автоматически каждые 90 дней.
- Медицина: Полный пакет лечения, реабилитации и возможность выезда на лечение за границу.
Денежная помощь: выплаты по 100 тысяч гривен
Освобожденные защитники имеют право на два типа государственных выплат:
- Одноразовое пособие: 100 000 гривен выплачивается после установления факта плена. Заявление можно подать онлайн на сайтах Минразвития или Национального информационного бюро.
- Ежегодная помощь: 100 000 гривен за каждый полный год пребывания в неволе. Если воин еще в плену, эти средства могут получать члены его семьи.
Также по последнему месту службы полностью сохраняется денежное обеспечение (включая 100 тысяч вознаграждения).
С февраля 2025 года, если личное распоряжение не составляли, 50% денежного обеспечения выплачивается ближайшим родственникам по закону, и еще 50% депонируется на личном счете военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят по возвращении из плена и возобновлении доступа к счету.
Отпуск и право на увольнение
Каждый освобожденный из плена имеет право на 90 дней оплачиваемого отпуска.
- Отпуск нельзя делить на части.
- Отозвать из него могут только с согласия самого военного.
- С мая 2024 года воины также имеют право уволиться со службы по собственному желанию, независимо от даты обмена.
Медицинский пакет и реабилитация
Государство обеспечивает полный цикл лечения: от первичного осмотра и лаборатории до профессиональной психологической помощи. При наличии заключения ВВК возможно лечение за рубежом. Кроме того, с 2025 года все заболевания и травмы, полученные в плену, приравниваются к боевым.
Социальная защита и льготы
Для освобожденных защитников предусмотрен расширенный пакет поддержки:
- Автоматический статус УБД: данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания, статус присваивается без заявлений.
- Кредитные каникулы: освобождение от штрафов на время плена и на 6 месяцев после него.
- Образование и работа: ваучеры на переквалификацию, сохранение рабочего места (до 6 месяцев) и поддержка в получении высшего образования.
- Жилье: право на первоочередное обеспечение жильем.
Отсрочка от мобилизации
Оформить отсрочку можно через ЦПАУ. Она продлевается автоматически каждые 90 дней, если в системе (например, в приложении "Резерв+") указан срок "до завершения мобилизации".
