100 тысяч гривен, 90 дней отпуска и не только: какие еще льготы имеют воины после плена

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена - только за прошедшую неделю домой вернулись еще 500 военнослужащих. После освобождения государство гарантирует воинам денежную помощь, медицинскую реабилитацию и ряд социальных льгот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Денежная помощь: выплаты по 100 тысяч гривен

Освобожденные защитники имеют право на два типа государственных выплат:

Одноразовое пособие: 100 000 гривен выплачивается после установления факта плена. Заявление можно подать онлайн на сайтах Минразвития или Национального информационного бюро.

100 000 гривен выплачивается после установления факта плена. Заявление можно подать онлайн на сайтах Минразвития или Национального информационного бюро. Ежегодная помощь: 100 000 гривен за каждый полный год пребывания в неволе. Если воин еще в плену, эти средства могут получать члены его семьи.

Также по последнему месту службы полностью сохраняется денежное обеспечение (включая 100 тысяч вознаграждения).

С февраля 2025 года, если личное распоряжение не составляли, 50% денежного обеспечения выплачивается ближайшим родственникам по закону, и еще 50% депонируется на личном счете военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят по возвращении из плена и возобновлении доступа к счету.

Отпуск и право на увольнение

Каждый освобожденный из плена имеет право на 90 дней оплачиваемого отпуска.

Отпуск нельзя делить на части.

Отозвать из него могут только с согласия самого военного.

С мая 2024 года воины также имеют право уволиться со службы по собственному желанию, независимо от даты обмена.

Медицинский пакет и реабилитация

Государство обеспечивает полный цикл лечения: от первичного осмотра и лаборатории до профессиональной психологической помощи. При наличии заключения ВВК возможно лечение за рубежом. Кроме того, с 2025 года все заболевания и травмы, полученные в плену, приравниваются к боевым.

Социальная защита и льготы

Для освобожденных защитников предусмотрен расширенный пакет поддержки:

Автоматический статус УБД: данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания, статус присваивается без заявлений.

данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания, статус присваивается без заявлений. Кредитные каникулы: освобождение от штрафов на время плена и на 6 месяцев после него.

освобождение от штрафов на время плена и на 6 месяцев после него. Образование и работа: ваучеры на переквалификацию, сохранение рабочего места (до 6 месяцев) и поддержка в получении высшего образования.

ваучеры на переквалификацию, сохранение рабочего места (до 6 месяцев) и поддержка в получении высшего образования. Жилье: право на первоочередное обеспечение жильем.

Отсрочка от мобилизации

Оформить отсрочку можно через ЦПАУ. Она продлевается автоматически каждые 90 дней, если в системе (например, в приложении "Резерв+") указан срок "до завершения мобилизации".