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100 Мбіт/с із Місяця: Китай відкрив нову еру космічного зв'язку

14:17 01.09.2026 Вт
2 хв
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aimg Ольга Завада
100 Мбіт/с із Місяця: Китай відкрив нову еру космічного зв'язку Китай розгорнув лазерний зв'язок із Місяцем (фото: Pexels)
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Китайські науковці успішно завершили орбітальні випробування двостороннього лазерного зв'язку між Землею та Місяцем, досягнувши швидкості передачі даних до 100 Мбіт/с на відстані понад 400 000 км.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на інформаційну агенцію Xinhua.

Переваги лазера та ключові технічні виклики

Порівняно із традиційними мікрохвильовими радіоканалами лазерний зв'язок забезпечує

  • значно вищу швидкість передачі даних,
  • більшу пропускну здатність,
  • підвищений рівень захищеності сигналу,
  • менші габарити обладнання.

Під час розробки системи для роботи на місячній відстані науковці вирішили три основні технічні проблеми.

Які саме?

Точність наведення променя: через коливні рухи супутника та атмосферну турбулентність навіть найменше відхилення кута променя на Землі провокує відхилення у кілька кілометрів на поверхні Місяця.

Згасання сигналу: після подолання 400 000 км лазерний промінь слабшає до рівня поодиноких фотонів, які прибувають на приймальний телескоп разом із перешкодами від сонячного, місячного та штучного міського світла.

Пропускна здатність: необхідність забезпечення високої швидкості обробки в умовах шуму.

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Для компенсації відхилень променя китайські дослідники розробили систему трекінгу з урахуванням орбітальних затримок, оптичної та атмосферної рефракції.

Для виділення слабкого сигналу було застосовано високошвидкісні надпровідникові детектори поодиноких фотонів.

Швидкість передачі даних та значення для місячної програми

У результаті серії тестувань фахівці досягли стабільної швидкості двосторонньої передачі даних:

  • Вхідний канал (Земля-Місяць): 1,25 Мбіт/с;
  • Вихідний канал (Місяць-Земля): 100 Мбіт/с.

За оцінками китайських науковців, створена лазерна "інформаційна автомагістраль" забезпечить швидку передачу великих обсягів наукових даних, знімків високої роздільної здатності та відеоматеріалів під час майбутніх пілотованих місій на Місяць і будівництва міжнародної наукової станції.

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