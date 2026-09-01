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100 Мбит/с с Луны: Китай открыл новую эру космической связи

14:17 01.09.2026 Вт
2 мин
Поднебесная усиленно готовится к высадке на Луну
aimg Ольга Завада
100 Мбит/с с Луны: Китай открыл новую эру космической связи Китай развернул лазерную связь с Луной (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Китайские ученые успешно завершили орбитальные испытания двусторонней лазерной связи между Землей и Луной, достигнув скорости передачи данных до 100 Мбит/с на расстоянии более 400 000 км.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на информационное агентство Xinhua.

Преимущества лазера и ключевые технические вызовы

По сравнению с традиционными микроволновыми радиоканалами, лазерная связь обеспечивает

  • значительно более высокую скорость передачи данных,
  • большую пропускную способность,
  • повышенный уровень защищенности сигнала,
  • меньшие габариты оборудования.

При разработке системы для работы на месячном расстоянии ученые решили три основных технических проблемы.

Какие именно?

Точность наведения луча: из-за колебательных движений спутника и атмосферной турбулентности даже малейшее отклонение угла луча на Земле провоцирует отклонение в несколько километров на поверхности Луны.

Угасание сигнала: после преодоления 400 000 км лазерный луч ослабевает до уровня отдельных фотонов, прибывающих на приемный телескоп вместе с помехами от солнечного, лунного и городского света.

Пропускная способность : необходимость обеспечения высокой скорости обработки в условиях шума.

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Для компенсации отклонений луча китайские исследователи разработали систему трекинга с учетом орбитальных задержек, оптической и атмосферной рефракции.

Для выделения слабого сигнала были применены высокоскоростные детекторы сверхпроводников единичных фотонов.

Скорость передачи данных и значение для лунной программы

В результате серии тестирований специалисты достигли стабильной скорости двусторонней передачи данных:

  • Входной канал (Земля-Луна): 1,25 Мбит/с;
  • Выходной канал (Луна-Земля): 100 Мбит/с.

По оценкам китайских ученых, созданная лазерная "информационная автомагистраль" обеспечит быструю передачу больших объемов научных данных, снимков высокого разрешения и видеоматериалов во время будущих пилотируемых миссий на Луну и строительства международной научной станции.

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