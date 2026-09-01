100 Мбит/с с Луны: Китай открыл новую эру космической связи

Китайские ученые успешно завершили орбитальные испытания двусторонней лазерной связи между Землей и Луной, достигнув скорости передачи данных до 100 Мбит/с на расстоянии более 400 000 км.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на информационное агентство Xinhua .

Преимущества лазера и ключевые технические вызовы

По сравнению с традиционными микроволновыми радиоканалами, лазерная связь обеспечивает

значительно более высокую скорость передачи данных,

большую пропускную способность,

повышенный уровень защищенности сигнала,

меньшие габариты оборудования.

При разработке системы для работы на месячном расстоянии ученые решили три основных технических проблемы.

Какие именно?

Точность наведения луча: из-за колебательных движений спутника и атмосферной турбулентности даже малейшее отклонение угла луча на Земле провоцирует отклонение в несколько километров на поверхности Луны.

Угасание сигнала: после преодоления 400 000 км лазерный луч ослабевает до уровня отдельных фотонов, прибывающих на приемный телескоп вместе с помехами от солнечного, лунного и городского света.

Пропускная способность : необходимость обеспечения высокой скорости обработки в условиях шума.

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Для компенсации отклонений луча китайские исследователи разработали систему трекинга с учетом орбитальных задержек, оптической и атмосферной рефракции.

Для выделения слабого сигнала были применены высокоскоростные детекторы сверхпроводников единичных фотонов.

Скорость передачи данных и значение для лунной программы

В результате серии тестирований специалисты достигли стабильной скорости двусторонней передачи данных:

Входной канал (Земля-Луна): 1,25 Мбит/с;

Выходной канал (Луна-Земля): 100 Мбит/с.

По оценкам китайских ученых, созданная лазерная "информационная автомагистраль" обеспечит быструю передачу больших объемов научных данных, снимков высокого разрешения и видеоматериалов во время будущих пилотируемых миссий на Луну и строительства международной научной станции.