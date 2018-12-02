Макрон призвал к переговорам между правительством и "желтыми жилетами"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Переговоры должны начаться уже завтра, 3 декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к переговорам между правительством и демонстрантами, которые называют себя "желтыми жилетами", что протестуют против повышения налогов на топливо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, Макрон поручил премьер-министру Франции Филиппу Эдуарду провести переговоры между представителями парламентских партий и "желтых жилетов". Переговоры между протестующими и властями должны начаться в понедельник, 3 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже демонстранты, которые протестуют против повышения цен на топливо, повредили Триумфальную арку. В частности протестующие оставили надписи на стенах и повредили некоторые статуи.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Отметим, власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.