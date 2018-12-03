Визит Юнкера в парламент Франции отменили из-за топливных протестов

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер планировал отправиться в Париж, чтобы выступить перед французскими депутатами, а затем провести с ними дебаты

Обращение президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера к Национальной ассамблеи Франции было отменено, чтобы "отдать приоритет" слушаниям относительно протестов, которые продолжаются в стране уже несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Сообщается, что Юнкер планировал отправиться в Париж, чтобы выступить перед французскими депутатами, а затем провести с ними дебаты.

Президент Европейской комиссии должен был встретится с председателем Национальной ассамблеи Ришаром Ферраном и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последняя встреча может еще состоятся.

Отметим, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Отметим, власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.