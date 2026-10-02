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100 долларов за 4 530: курс валют в банках и обменниках на 2 октября

10:27 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
100 долларов за 4 530: курс валют в банках и обменниках на 2 октября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро 2 октября (коллаж РБК-Украина)
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Курсы доллара и евро в украинских банках 2 октября изменились разнонаправленно. Американская валюта прибавила до 40 копеек в продаже, тогда как евро подешевел.

Какие банки установили самые низкие курсы продажи доллара и евро и где выгоднее продать валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, утром 2 октября средний курс доллара в обменниках составляет 44,98 грн для продажи (+7 коп. по сравнению с предыдущим днем) и 44,83 грн для покупки (+5 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,30 грн (–10 коп.), а покупается – по 50,90 грн (–20 коп.).

100 долларов за 4 530: курс валют в банках и обменниках на 2 октября
Фото: курс валют в обменниках 2 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,15 грн. (+25 коп.), а покупает по 44,55 грн. (+25 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,24 грн (+40 коп.), а покупки – 44,70 грн (+25 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,10 грн. (+10 коп.), а продать банку – по 50,10 грн. (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,02 грн (без изменений), а покупки – 50,29 грн (–1 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,15 грн (+25 коп.), а покупает по 44,75 грн (+20 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,25 грн (+25 коп.), а покупки – 44,70 грн (+20 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,20 грн (без изменений), а продать – по 50,60 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,35 грн (–5 коп.), а покупки – 50,55 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (+10 коп.), а покупает по 44,70 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн (+10 коп.), а покупают по 44,70 грн (без изменений).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,30 грн (–20 коп.), а продать банку – по 50,60 грн (–20 коп.).

Monobank продает доллары по 45,19 грн (+36 коп.), а покупает по 44,80 грн (+37 коп.). Евро продают по 51,01 грн (-19 коп.), а покупают по 50,31 грн (-19 коп.).

100 долларов за 4 530: курс валют в банках и обменниках на 2 октября
Фото: курс валют в банках 2 октября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле всего доллар сегодня можно купить по 45,10 грн в ПУМБ по коммерческому курсу.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях и ''Мобильный Ощад'' – по 45,15 грн, ПриватБанк для карт – 45,24 грн, Ощадбанк для карт – 45,25 грн, Monobank – 45,19 грн, а ПУМБ по наличному курсу – 45,35 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня у Monobank – 51,01 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,02 грн, ПриватБанк в отделениях – 51,10 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,20 грн, ПУМБ – 51,30 грн, Ощадбанк для карт – 51,35 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают ''Мобильный Ощад'' – 44,75 грн и ПриватБанк для карт – 44,70 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,70 грн, Monobank – 44,80 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,70 грн, ПриватБанк в отделениях – 44,55 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ПУМБ по наличному курсу – 50,60 грн, ''Мобильный Ощад'' – 50,60 грн и Ощадбанк для карт – 50,55 грн.

Далее следуют Monobank – 50,31 грн, ПриватБанк для карт – 50,29 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,10 грн.

Сколько стоят 100 долларов в банках

По актуальным курсам продаж:

  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4 510 грн
  • ПриватБанк (в отделениях) – 4 515 грн
  • ''Мобильный Ощад'' – 4 515 грн
  • Monobank – 4 519 грн
  • ПриватБанк (для карт) – 4 524 грн
  • Ощадбанк (для карт) – 4 525 грн
  • ПУМБ (наличный курс) – 4 530 грн


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