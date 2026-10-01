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Долар повернувся до зростання: курс НБУ на 2 жовтня та що впливає на коливання валютної пари

16:10 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар повернувся до зростання: курс НБУ на 2 жовтня та що впливає на коливання валютної пари Фото: НБУ оновив офіційні курси долара та євро на 2 жовтня (Getty Images)
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На п’ятницю, 2 жовтня, Національний банк України встановив нові офіційні курси долара та євро. Американська валюта подорожчала, тоді як євро подешевшав.

Як змінилися офіційні курси долара і євро та від чого залежатиме динаміка валют на початку жовтня, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 2 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,83 грн. Напередодні, 1 жовтня, американська валюта коштувала 44,68 грн. Таким чином, долар подорожчав на 15 копійок.

Офіційний курс євро на 2 жовтня становить 50,69 грн. 1 жовтня європейська валюта коштувала 50,71 грн. За день курс знизився на 2 копійки.

Долар повернувся до зростання: курс НБУ на 2 жовтня та що впливає на коливання валютної пари
Фото: офіційний курс валют НБУ на 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро дешевшають: курс валют у банках та обмінниках на 1 жовтня

Від чого залежатиме курс на початку жовтня

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на початку жовтня одним із головних зовнішніх чинників для українського валютного ринку може стати співвідношення євро та долара. Загострення ситуації на Близькому Сході, подорожчання нафти та рішення провідних центробанків можуть посилити коливання цієї валютної пари.

Тарас Лєсовий зазначив, що курс євро в Україні залежить від двох складових: гривневої вартості долара та співвідношення євро/долар на світовому ринку. Тому навіть за відносно стабільного долара європейська валюта може помітно змінюватися в ціні.

Читайте також: Курс валют у жовтні: Тарас Лєсовий розповів, чи перетне долар позначку 45 гривень

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