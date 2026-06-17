10 тисяч гривень щомісяця: хто зі студентів зможе отримувати "стипендію за НМТ"

Учасникам НМТ-2026, які складуть тести з кожного предмета на 185+ балів та вступлять в український ВУЗ, призначать щомісячну стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у Facebook.
Головне:
Для того, щоб претендувати на цю виплату, випускнику недостатньо просто скласти тест. Необхідно продемонструвати відмінні знання з усіх дисциплін.
Критерій для отримання стипендії:
результат 185 балів і вище з кожного предмета НМТ.
Навіть за умови отримання високих балів, існують додаткові вимоги до вступника:
У Фонді наголошують, що програма створена як стимул для талановитої молоді залишатися в Україні та обирати для навчання вітчизняні університети.
"НМТ може бути не так складно. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті", - підкреслили у Фонді.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам профтехучилищ. Це має мотивувати молодь вибирати прикладні професії.
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