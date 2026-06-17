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10 тысяч гривен ежемесячно: кто из студентов сможет получать "стипендию за НМТ"

18:00 17.06.2026 Ср
2 мин
Как долго будут выплачивать "особую" стипендию?
aimg Василина Копытко
Обязательным условием является поступление в украинский вуз (фото: Getty Images)

Участникам НМТ-2026, набравшим по каждому предмету 185+ баллов и поступившим в украинский вуз, будет назначена ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в Facebook.

Главное:

  • Размер выплаты: 10 000 гривен ежемесячно.
  • Кто получает: абитуриенты, набравшие 185+ баллов по каждому предмету НМТ.
  • Обязательное условие: зачисление и обучение в украинском высшем учебном заведении.
  • Срок выплат: в течение всего первого года обучения.

Главное условие: проходной порог на НМТ

Чтобы претендовать на эту выплату, выпускнику недостаточно просто сдать тест. Необходимо продемонстрировать отличные знания по всем дисциплинам.

Критерий для получения стипендии:

  • результат 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ.

Как и кто будет получать выплаты

Даже при наличии высоких баллов к абитуриенту предъявляются дополнительные требования:

  • Поступление в вуз: абитуриент должен стать студентом украинского высшего учебного заведения.
  • Срок выплат: Стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение всего первого года обучения.

Читайте также:Студентам повысят стипендии с 1 сентября: кто и сколько будет получать

В Фонде отмечают, что программа создана как стимул для талантливой молодежи оставаться в Украине и выбирать для обучения отечественные университеты.

"НМТ может оказаться не таким уж сложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", - подчеркнули в Фонде.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос о повышении стипендий студентам профтехучилищ. Это должно мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.

Читайте также о том, в каких учебных заведениях и за какие достижения можно получать стипендию в размере до 27 тысяч гривен.

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