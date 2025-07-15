10 речей, які часто плутають з коханням: і потім про це шкодують

Людям хочеться тепла, близькості, стабільності чи пристрасті, тому вони часто плутають з коханням різні емоції та відчуття. Але варто вміти розрізняти.

Ось 10 "псевдокохань", які легко прийняти за справжнє:

Емоційна залежність

Коли без іншої людини "немає сенсу жити" - це не любов. Це страх залишитися наодинці з собою.

"Психоемоційна або фінансова залежність іноді маскується під "сильне кохання". Але в здорових стосунках люблять - не тримаються з останніх сил", - пояснює експерт.

Потяг і хімія

Так, він (вона) тебе зносить з ніг. Але якщо крім ліжка між вами - тиша, то це не кохання. Це просто крутий гормональний коктейль.

"Фізичний потяг - це ще не кохання. Він може яскравим, але короткотривалим. Хімія зникає і нічого не залишається", - попереджає Віталій Курсік.

Потреба в порятунку

"Я його зміню", "вона з часом зрозуміє" - це не про любов. Це про роль рятівника, яка виснажує обох.

"Коли людина думає, що може врятувати іншого від проблем, травм чи залежностей, і приймає це за кохання - це психологічна пастка", - каже коуч.

Інтерес до статусу

Тебе приваблює його (її) вплив, зв’язки, гроші чи популярність. Це бажання бути "поруч з переможцем", але не завжди - кохання.

"Ми закохуємося не в людину, а в образ у своїй голові. А потім болісно розчаровуємося, бо в реальності все складніше", - додає фахівець.

Страх бути самотнім

Ти залишаєшся у стосунках, бо "краще так, ніж нічого". Але любов - це вибір, а не компроміс із внутрішньою пусткою.

"Коли страшно залишатися на самоті, будь-яка людина здається "ідеальною". Насправді це не про кохання, а про втечу від внутрішньої порожнечі", - каже коуч.

Звичка

Разом 5 років. Спільний Netflix і зубні щітки. Але ти не пам’ятаєш, коли востаннє щиро хотів(ла) ці обійми. Це рутина, не любов.

"Якщо ви разом багато років, то звичка може здаватися любов’ю. Але любов - це не просто спільний побут, а взаємне зростання і теплі почуття, - пояснює експерт.

Захоплення чи фанатизм

Коли ти закохався у "образ" чи "ідею" людини, а не в саму людину з її недоліками.

Почуття провини

"Я не можу піти, бо він (вона) зламається". Але любов - не кайдани. І не жертва заради іншого.

"Іноді залишаються у стосунках не через кохання, а через провину перед партнером. Або зобов’язання, або спільне минуле. Але це не любов", - каже Віталій Курсік.

Проєкція своїх потреб

Ти бачиш у людині те, чого тобі бракує. Наділяєш її рисами, яких вона не має. Це мрія про кохання, а не реальність.

Ілюзія "драми - глибина"

Там, де постійно сльози, розриви, пристрасті, - часто просто емоційна нестабільність. Любов - не обов’язково як серіал Netflix.

"Кохання - це коли тепло і спокій, навіть у бурю. Коли хочеться бути поруч не, тому що без нього ніяк, а, тому що з ним - краще. Пильнуйте себе. І не плутайте те, що схоже, з тим, що справжнє", - резюмує Віталій Курсік.