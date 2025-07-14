Після 15 років шлюбу можна хотіти одне одного ще більше: що для цього потрібно?

Чи можливі бажання, сексуальна близькість і пристрасть після 15, 20 або навіть 30 років шлюбу? Психологи й сексологи кажуть: так. Ба більше - інтимність у "дорослому шлюбі" може стати глибшою, цікавішою і більш задовільною, ніж у перші роки.

Що змінюється у стосунках із роками, чому бажання зникає і як його повернути, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому пристрасть з роками зникає?

Більшість пар думає, що пристрасть зникає, бо з часом втрачаються почуття та близькість. Але це не так. Найчастіші причини:

Рутина та одноманітність

Емоційне виснаження (діти, побут, робота)

Відсутність новизни та гри

Нагромаджені образи

Емоційна відстороненість

"Фактично, втрачається не саме бажання, а простір для нього. Щоб з'явилася пристрасть, потрібна дистанція, напруга, емоційна гра", - каже експерт.

Як повернути пристрасть у стосунки

"Пристрасть та бажання повертається не "само", не "по розкладу" і точно не так, як колись. Бо після спільного іпотечного кредиту, гастриту дитини, ранків із млинцями та "ти не бачив, де лежать мої окуляри?" - пристрасть вимагає… зусиль", - додає Віталій Курсік.

Він назвав те, що справді працює:

Перестаньте бути лише "партнерами по побуту"

Коли ви лише "розв’язуєте завдання" - хто забирає з садка, хто купує ковдру - забувається найважливіше: бути парою.

"Згадайте, як ви фліртували. Хоча б раз на тиждень - не як батьки, а як коханці", - радить експерт.

Говоріть про секс

Не жартами, а по-справжньому. Сексуальність з віком не зникає - вона трансформується. Якщо мовчите - партнер не телепат.

Запитайте себе й одне одного: "Що тебе збуджує зараз?", "Чого мені бракує?", "Про що я мрію, але соромлюсь сказати?" - підказує фахівець.

Додайте новизни

Нові враження - це нові емоції та нова хімія. Поїздка. Нове місце. Інша обстановка вдома. Рольова гра. Масаж. Все, що порушує "звичну рутину".

Фізичний контакт поза ліжком

Дотики, обійми, погладжування - не як "перед сексом", а просто так. Люди, які регулярно торкаються одне одного, зберігають тілесний зв’язок довше.

Не ігноруйте своє тіло та зовнішність

Йдеться не про "стати як у 25". А про турботу. Коли ти подобаєшся собі - це помічає й інший. Бажання починається з внутрішнього дозволу бути бажаним.

Не чекайте, що воно "само з’явиться"

Пристрасть - не буря з неба. Це - система дрібних дій і виборів щодня. І вона не має віку.

"Любов після 15-20 років - інша. Але не гірша. Це вже не феєрверк, а вогонь у каміні. Його не видно з вулиці, але він гріє. Якщо підтримувати. І пристрасть там є. Просто її треба не чекати, а створювати. Разом", - каже Віталій Курсік.