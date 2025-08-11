10 продуктів, які шкодять шлунку та викликають печію: а ви їх їсте?

Симптоми печії

Печія - це відчуття печіння або дискомфорту за грудиною, яке зазвичай виникає через потрапляння шлункової кислоти в стравохід.

Ось основні симптоми печії:

печіння за грудино ю - відчуття жару або печіння, яке часто піднімається від живота до горла

ю - відчуття жару або печіння, яке часто піднімається від живота до горла кислий або гіркий присмак у роті - через підйом кислоти зі шлунка

- через підйом кислоти зі шлунка відрижка - пов’язана з підвищеним газоутворенням і підйомом шлункового вмісту

- пов’язана з підвищеним газоутворенням і підйомом шлункового вмісту відчуття клубка в горлі або труднощі з ковтанням

або труднощі з ковтанням кашель або хрипота - особливо вночі, через подразнення стравоходу

- особливо вночі, через подразнення стравоходу біль у горлі або охриплість - якщо кислота потрапляє на голосові зв’язки

Які продукти можуть викликати печію

За словами експерта, якщо вам знайоме відчуття "вогню всередині", то перевірте, чи часто вживаєте ці продукти:

шампанське

пиво

помідори (і соуси на їх основі)

апельсини та цитрусові

м’ятний чай

смажене м’ясо

ковбаса й інша жирна перероблена їжа

цибуля (особливо сира)

шоколад

кава (навіть без кофеїну)

Ці продукти можуть розслабляти нижній стравохідний сфінктер або дратувати слизову шлунка, що й призводить до "пожежі".

Важливо, якщо печія турбує часто, то потрібно звернути увагу на харчування і звернутись до гастроентеролога.