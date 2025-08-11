10 продуктів, які шкодять шлунку та викликають печію: а ви їх їсте?

Вживання деяких продуктів може сприяти підвищенню кислотності шлунку, що призводить до печії та дискомфорту. Варто знати, що їсти з обережністю, щоб уникнути неприємних симптомів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instаgram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Печія - це відчуття печіння або дискомфорту за грудиною, яке зазвичай виникає через потрапляння шлункової кислоти в стравохід.
Ось основні симптоми печії:
За словами експерта, якщо вам знайоме відчуття "вогню всередині", то перевірте, чи часто вживаєте ці продукти:
Ці продукти можуть розслабляти нижній стравохідний сфінктер або дратувати слизову шлунка, що й призводить до "пожежі".
Важливо, якщо печія турбує часто, то потрібно звернути увагу на харчування і звернутись до гастроентеролога.
Вас може зацікавити