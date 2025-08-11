10 продуктов, которые вредят желудку и вызывают изжогу: а вы их едите?

Употребление некоторых продуктов может способствовать повышению кислотности желудка, что приводит к изжоге и дискомфорту. Стоит знать, что есть с осторожностью, чтобы избежать неприятных симптомов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instаgram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Изжога - это ощущение жжения или дискомфорта за грудиной, которое обычно возникает из-за попадания желудочной кислоты в пищевод.
Вот основные симптомы изжоги:
По словам эксперта, если вам знакомо ощущение "огня внутри", то проверьте, часто ли употребляете эти продукты:
Эти продукты могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер или раздражать слизистую желудка, что и приводит к "пожару".
Важно, если изжога беспокоит часто, то нужно обратить внимание на питание и обратиться к гастроэнтерологу.
