10 продуктов, которые вредят желудку и вызывают изжогу: а вы их едите?

Симптомы изжоги

Изжога - это ощущение жжения или дискомфорта за грудиной, которое обычно возникает из-за попадания желудочной кислоты в пищевод.

Вот основные симптомы изжоги:

жжение за грудиной - ощущение жара или жжения, которое часто поднимается от живота к горлу

- ощущение жара или жжения, которое часто поднимается от живота к горлу кислый или горький привкус во рту - из-за подъема кислоты из желудка

- из-за подъема кислоты из желудка отрыжка - связана с повышенным газообразованием и подъемом желудочного содержимого

- связана с повышенным газообразованием и подъемом желудочного содержимого ощущение кома в горле или трудности с глотанием

или трудности с глотанием кашель или хрипота - особенно ночью, из-за раздражения пищевода

- особенно ночью, из-за раздражения пищевода боль в горле или охриплость - если кислота попадает на голосовые связки

Какие продукты могут вызвать изжогу

По словам эксперта, если вам знакомо ощущение "огня внутри", то проверьте, часто ли употребляете эти продукты:

шампанское

пиво

помидоры (и соусы на их основе)

апельсины и цитрусовые

мятный чай

жареное мясо

колбаса и другая жирная переработанная пища

лук (особенно сырой)

шоколад

кофе (даже без кофеина)

Эти продукты могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер или раздражать слизистую желудка, что и приводит к "пожару".

Важно, если изжога беспокоит часто, то нужно обратить внимание на питание и обратиться к гастроэнтерологу.